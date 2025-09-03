Активисты организовали полевой музей на базе военно-патриотического лагеря имени Ф. М. Охлопкова, сообщили в пресс-службе партии

РЖЕВ /Тверская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев ознакомился с результатами работы поисковых отрядов "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты" в Ржевском районе Тверской области.

Как сказали в пресс-службе партии, на базе военно-патриотического лагеря имени Ф. М. Охлопкова активисты организовали полевой музей. Здесь они представили Медведеву каталог памятников и мемориальных объектов, снесенных и подвергшихся вандализму на территориях других стран.

Председатель МГЕР Антон Демидов показал артефакты времен Великой Отечественной войны, найденные во время поисковых работ. Руководитель "Волонтерской роты" Станислав Кузьменко рассказал о работе по установлению имен погибших. По его словам, за летний полевой сезон в районе были обнаружены останки 112 бойцов Красной Армии, личности 48 из них удалось установить. Перезахоронение останков состоится на Ржевском мемориальном кладбище Советского Солдата.