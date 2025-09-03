За счет регионального бюджета современным оборудованием оснастили три операционные, сообщил глава республики Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Медики Стахановского родильного дома в Луганской Народной Республики, после оснащения медучреждения новым оборудованием, получили возможность выхаживать недоношенных детей. Специалисты из Омской области завершают капитальный ремонт здания, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, после посещения роддома вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.

"Еще один объект, который посетили с Сергеем Владиленовичем Кириенко, - Стахановский родильный дом. <…> В прошлом году масштабно преобразилось гинекологическое отделение и отделение женской консультации. За счет регионального бюджета современным оборудованием оснащены три операционных. Теперь в Стахановском роддоме появилась возможность выхаживать недоношенных детей. Раньше таких деток приходилось отправлять в Луганск", - написал Пасечник.

По его словам, специалисты региона-шефа Омской области уже провели здесь капитальный ремонт кровли, заменили окна, отремонтировали систему отопления и водоснабжения. Ремонт продолжается в послеродовом отделении, в палатах патологии и интенсивной терапии новорожденных.

При этом работа роддома не прекращается. За прошлый год здесь родилось 411 малышей. Кириенко передал в роддом новый телевизор.