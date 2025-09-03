В мае исполнительного директора издательства "Индивидуум принт" обвинили в продаже книг с ЛГБТ-идеологией

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов исполнительного директора издательства "Индивидуум принт" Дмитрия Протопопова. В мае 2025 года его обвинили в продаже книг с ЛГБТ-идеологией (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

"Протопопов Дмитрий Сергеевич, 07.01.1991, город Москва", - указано в реестре.

В реестр Росфинмониторинга также включили россиянина Даниила Кринари (Ковалевского). В 2022 году его задержали по подозрению в создании агентурной сети для подготовки терактов на объектах в белорусском Гродно. В 2024 году суд приговорил его к пяти годам колонии.