Будет возможен выбор между двумя мерами поддержки: единовременной денежной выплатой взамен земельного участка и земельным сертификатом

МУРМАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Мурманской области вводят дополнительную меру поддержки многодетных семей, которые с сентября смогут получить земельный сертификат на приобретение участка для ведения подсобного хозяйства. Об этом сообщили в Министерстве строительства региона.

"С 1 сентября многодетные семьи смогут претендовать на получение земельного сертификата на приобретение участка для ведения подсобного хозяйства, садоводства, личных нужд или индивидуального жилищного строительства. Семьи смогут выбирать между двумя мерами поддержки: единовременной денежной выплатой взамен земельного участка и земельным сертификатом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь у многодетных семей появилась возможность самостоятельно выбрать земельный участок, где можно построить дом или дачу, а также подать документы на земельный сертификат номиналом 500 тыс. рублей, который будет действовать один год. Размер выплаты, который предоставляется многодетным семьям взамен земельного участка, был увеличен с 1 июля 2025 года.