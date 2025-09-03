В Асперне захоронено как минимум 130 советских граждан, из которых не менее половины составляют военнопленные

ВЕНА, 3 сентября. /ТАСС/. Российские соотечественники и сотрудники Русского дома в Вене в день окончания Второй мировой войны (входит в список дней воинской славы РФ) почтили память советских граждан, захороненных на кладбище в венском квартале Асперн. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Аспернское захоронение особенное для Австрии, поскольку здесь погребены не только воины, освобождавшие республику от фашизма, но и советские военнопленные, содержавшиеся в шталагах 17А и 17Б (лагерях для военнопленных - прим. ТАСС). Также здесь захоронены советские граждане, которые погибли или умерли в первое послевоенное десятилетие", - рассказала ТАСС руководитель исследовательского центра "Память" Юлия Эггер. По ее сведениям, всего в Асперне захоронено как минимум 130 советских граждан, из которых не менее половины составляют военнопленные.

"Многие фамилии погибших на памятниках указаны с ошибками, в связи с чем потомки не могут найти место захоронения своих предков. Для нас важно им в этом помочь. Для этого мы ведем аналитическую работу по уточнению судеб погибших", - добавила Эггер.

Всего в альпийской республике находятся 239 захоронений советских граждан, погибших на территории современной Австрии во время Второй мировой войны. Согласно Государственному договору от 15 мая 1955 года, Австрия несет ответственность за состояние воинских захоронений и памятников государств - участников антигитлеровской коалиции.