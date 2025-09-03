В Хабаровске состоялся праздничный салют в честь окончания Второй мировой войны

Было произведено 30 залпов

ХАБАРОВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) произвели праздничный салют в Хабаровске в честь 80-й годовщины Победы на милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ВВО.

"Военнослужащие сводного салютного дивизиона мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, произвели праздничный салют в честь 80-й годовщины Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В 22:00 по местному времени (15:00 мск - прим. ТАСС) военнослужащие сводного дивизиона с площадки на набережной реки Амур в районе стадиона имени Ленина краевой столицы произвели 30 залпов из 6 гаубиц БС-3", - говорится в сообщении.

Также, гости и жители Хабаровска города увидели в небе разноцветное фейерверк-шоу. Заряды запускались с помощью салютных установок на базе автомашин "Камаз".

Ранее в столице Хабаровского края прошел парад в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Всего по центральной площади города проехали 100 единиц современной и исторической техники, порядка 2 700 военнослужащих, представителей силовых ведомств, курсантов и юнармейцев прошли торжественным маршем. Участие в параде приняла делегация Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в составе представителей вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.