ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. литературных клубов будут открыты до конца 2025 года в школах России, где дети смогут обсуждать произведения с писателями, поэтами и актерами. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

В июне 2025 года президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ поддержал идею о возрождении чтецких программ в школах и дал соответствующее поручение.

"Мы рассчитываем, что до конца этого года откроем не менее 1 тыс. литературных клубов в школах по всей стране. Начинаем со школ, но уже видим, на самом деле, интерес и университетов, и других общественных пространств, музеев, библиотек", - сказал Древаль.

Он рассказал о сути литературных клубов. Так, общество "Знание" помогает учителю литературы и русского языка в проведении встреч клуба. "Мы также даем возможность пригласить на эти встречи деятелей культуры из региона, то есть различных писателей, поэтов, актеров и с ними обсудить то или иное произведение, узнать про их путь, вместе что-то почитать, послушать, как они это делают, профессионалов послушать. Здесь общество "Знание" берет на себя всю финансово-организационную нагрузку, чтобы такие встречи состоялись", - сообщил глава просветительской организации.

