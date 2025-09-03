Минюст включит шампуни и зубную пасту в перечень вещей детей в женских колониях

Речь идет о детях до четырех лет

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минюст России разработал проект приказа, включающего в перечень бытовых предметов, которыми в обязательном порядке должны обеспечиваться дети в возрасте до четырех лет, содержащиеся в домах ребенка при женских исправительных колониях, расческу, мыло, мочалку, шампуни и зубные пасты. Об этом сообщили в Минюсте РФ, проект приказа размещен для общественного обсуждения.

Тем же приказом предлагается дополнить нормы вещевого довольствия мужчин и женщин, осужденных к принудительным работам, в ассортимент их одежды будет включен шарф, свитер, футболка, мужская рубашка и женская пижама.

Изменения будут способствовать дальнейшему улучшению условий содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, отметили в Минюсте.

По состоянию на 2022 год (за более поздний период ФСИН не публиковала данных) в 13 домах ребенка при женских исправительных колониях проживало 280 малышей. В 2023 году Госдума приняла правительственный законопроект, увеличивающий с трех до четырех лет возраст ребенка, который может находиться совместно с матерью, отбывающей наказание в виде лишения свободы.