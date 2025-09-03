В перечень вошли такие слова, как "национальный мессенджер", "БПЛА", "любовь", "мир", "патриотизм", "ИИ", "лабубу"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Проект "Слово года" объявил список из 40 слов-претендентов на победу в 2025 году, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства "Эксмо". В перечень вошли в частности такие слова, как "национальный мессенджер", "БПЛА", "любовь", "мир", "патриотизм", "ИИ", "лабубу".

"Организаторы проекта - импринт "Лингва", издательство "Мир и образование", филологический проект "Скворцовские чтения" - рады представить топ-40 слов - кандидатов на звание слова года", - говорится в сообщении.

В 2025 году проект делится на четыре направления, по которым был определен ряд слов, наиболее точно отражающий общественные настроения и социокультурные процессы 2025 года.

Так, эксперты гуманитарной сферы представили слова, отражающие общественные настроения, ключевые культурные и социальные тренды, а также важные гуманитарные процессы. Среди них: "вера", "ИИ", "лабубу", "любовь", "патриотизм", "переговоры", "победа", "поиск", "цензура", "ценности". Эксперты техносферы, в свою очередь, сосредоточились на словах, связанных с технологическими достижениями, инновациями и цифровыми преобразованиями, а также их воздействием на общество и повседневную жизнь. В перечне этого раздела: "алгоритмы", "БПЛА", "DDoS-атака", "ИИ", "импортонезависимость", "кибербезопасность", "национальный мессенджер", "план "ковер", "промпт", "цифровой рубль".

Участники группы "Сленг" представили слова, отражающие молодежный и интернет-сленг, среди них: "бомбардило крокодило", "брейнрот", "НПС", "окак","свага", "сигма", "сияй", "слоняра", "токсик". Интернет-пользователи предложили свои варианты слова года на странице проекта в рамках направления "Всенародное слово". Среди слов: "вера", "договорнячок", "кринж", "любовь", "мир", "надежда", "ожидание", "перемены", "победа", "тревожность".

Для первых трех направлений - гуманитарной сферы, техносферы и сленга - были созданы рабочие группы, состоящие из экспертов в соответствующих областях. Каждый эксперт предложил от одного до четырех слов в своей категории, обосновывая свой выбор. Кандидаты для направления "Всенародное слово" выдвигались пользователями интернета. Процесс отбора слов проходил с апреля по сентябрь 2025 года. На основе наиболее часто упоминаемых слов был составлен общий топ-40: по 10 лидирующих слов в каждой из четырех сфер.