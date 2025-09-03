Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" отметил важность работы поисковых отрядов

РЖЕВ /Тверская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил важность работы поисковых отрядов и предложил разработать механизм, который позволит им эффективнее взаимодействовать с органами ЗАГС, прокуратурой и другими структурами при установлении личности погибших солдат.

"Ценность вашей работы невозможно переоценить. Когда молодые люди приезжают на места боев и видят захоронения солдат, это сильно меняет мировоззрение. Спасибо вам за этот труд", - сказал Медведев в ходе выступления перед поисковым отрядом "Волонтерской роты" и активистами "Молодой гвардии "Единой России" в военно-патриотическом лагере имени Героя Советского Союза Ф. М. Охлопкова.

Он подчеркнул, что работа поисковиков сложна, но крайне важна для сохранения памяти о погибших. Медведев предложил создать механизм, позволяющий поисковым организациям официально обращаться в органы власти. "Давайте мы продумаем, каким образом этот механизм структурировать, сделать менее бюрократическим и наделить определенными правами поисковые отряды. Речь идет о том, чтобы такие организации имели право обращаться к органам ЗАГС, прокуратуре, Министерству обороны или ФСБ с информацией о том, что установлен какой-то боец, и чтобы ваше обращение невозможно было проигнорировать", - сказал Медведев.

Он поручил партии совместно с поисковиками проработать предложения для упрощения бюрократических процедур и повышения эффективности работы отрядов.