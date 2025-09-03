По данным Арктического и антарктического научно-исследовательского института, ледообразование начнется в обычные сроки или с задержкой на несколько дней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Ледовые условия на трассе Севморпути в сентябре и октябре будут благоприятными для судоходства. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"Во второй половине навигации 2025 года (сентябрь-октябрь) во всех российских арктических морях на трассе Севморпути ожидаются благоприятные ледовые условия - такой прогноз дают специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института", - говорится в сообщении.

По данным ААНИИ, ледообразование начнется в обычные сроки или с задержкой на несколько дней, но может проходить интенсивнее, чем в прошлые годы.

Специалисты прогнозируют, что в юго-восточной части Баренцева моря начало нового ледообразования ожидается не ранее ноября, в Карском море - во второй - начале третьей декады октября, на 4-5 суток позже среднемноголетних сроков.

В море Лаптевых начало ледообразования также ожидают позже обычных сроков на 3-6 суток, преимущественно во второй декаде октября. В Восточно-Сибирском море ледообразование будет приближено к среднемноголетним срокам. Позже обычного на 12 суток начнется ледообразование в юго-западной части Чукотского моря.

В пресс-службе отметили, что в последнее десятилетие особенно быстрое ледообразование наблюдается в восточном секторе Арктики: моря Лаптевых и Восточно-Сибирское нередко полностью покрываются молодыми льдами всего за 2-2,5 декады.