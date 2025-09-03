Другие запланированные на 5 сентября выступления на главной сцене стартуют в 20:00

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Французский диджей DJ Snake не сможет выступить в Москве на мероприятии электронной музыки "Портал 2030-2050" 5 сентября. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

"Организаторы территории электронной музыки "Портал 2030-2050" объявили о переносе выступления французского диджея, который должен был принять участие в мероприятии 5 сентября. В связи с семейными обстоятельствами музыканта оно не состоится в запланированные даты", - говорится в сообщении. О новом времени и месте выступления будет объявлено позже.

Отмечается, что другие запланированные на 5 сентября выступления на главной сцене стартуют в 20:00. На сцене выступят греческий диджей и продюсер Velvet Mode и российские диджеи Adore U и Kiida. Уличные сцены начнут работу в 15:00.

Программа "Портала 2030-2050" пройдет с 29 августа по 14 сентября на кинозаводе "Москино". На площадке выступят более 110 известных диджеев из 12 стран, включая таких звезд, как Yves Larock, Burak Yeter, Legroni, Alex Gaudino.

"Портал 2030-2050" проходит в рамках форума "Территория будущего. Москва-2030".