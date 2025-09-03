В него входят футбольное поле, пять легкоатлетических дорожек, площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола, а также для большого и настольного тенниса

ЛУГАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Новый спортивный комплекс со стадионом, легкоатлетическими дорожками, площадками для волейбола, баскетбола, тенниса будет открыт на базе Луганского государственного университета имени В. И. Даля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, который вместе с первым руководителем Администрации президента России Сергеем Кириенко посетил спортобъект.

"Совсем скоро в Луганске откроется современный спорткомплекс. Вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента Сергеем Кириенко осмотрели новый стадион Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Даже не верится, что еще год назад здесь был заброшенный пустырь. Сейчас - футбольное поле с качественным искусственным покрытием, пять легкоатлетических дорожек, площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола, а также для большого и настольного тенниса. По периметру - большая освещенная прогулочная зона для жителей города", - написал Пасечник.

Строительство проводили специалисты ППК "Единый заказчик в сфере строительства" за счет средств Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Обсуждается возможность проведения на стадионе розыгрыша Кубка Донбасса по футболу. Для этого необходимо увеличить количество трибун и раздевалок.

Ранее в правительстве ЛНР сообщали, что за последние три года в республике было капитально отремонтировано порядка 20 спортивных объектов, до 2030 года планируется восстановить еще более 60.