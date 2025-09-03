Он снабжает 100 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Масштабная реконструкция водопровода, снабжающего 100 тыс. человек Приморского района Санкт-Петербурга, вышла на финишную прямую. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" приступило к заключительному этапу, сообщает пресс-служба предприятия.

"Водоканал приступил к финальному этапу реконструкции водопроводной магистрали диаметром 1 000 мм и протяженностью 2,6 км на Богатырском проспекте (участок от Гаккелевской улицы до Коломяжского проспекта). <…> Новая водопроводная магистраль повысит надежность и качество услуг холодного водоснабжения для более чем 100 тысяч жителей Приморского района", - говорится в сообщении.

При реконструкции используют трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом отечественного производства. Этот материал обладает уникальными характеристиками: в сочетании с высокими механическими свойствами он обеспечивает высокую стойкость к коррозии, имеет большой коэффициент запаса прочности - около 100 лет, устойчив к низким температурам.

На данный момент специалисты начали прокладку сети на последнем участке - от Гаккелевской улицы в сторону проспекта Сизова. Осталось проложить около 400 м из запланированных 2 640 м. Завершить работы планируется до конца 2025 года. Благоустройство близлежащей территории восстановят в 2026 году.