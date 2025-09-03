В регионе с 1 по 3 сентября проходят поминальные мероприятия

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. жителей и гостей Северной Осетии в течение трех дней почтили память погибших в теракте в Беслане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В Северной Осетии с 1 по 3 сентября проходят поминальные мероприятия, посвященные 21-й годовщине теракта в школе Беслана. Люди непрерывным потоком все эти дни шли в разрушенную школу и на кладбище, где похоронены жертвы трагедии. Во всех школах линейки в честь начала учебного года начнутся завтра, 4 сентября, после завершения вахты памяти в Беслане.

"В памятных мероприятиях за три дня приняли участие более 3 тысяч человек, люди продолжают приходить в школу и на кладбище", - сказал собеседник агентства.

В последний день вахты памяти, 3 сентября, в школе после прочтения на осетинском языке стихотворения "Великая скорбь Осетии", написанного после теракта народным поэтом Шамилем Джигкаевым, в 13:05 мск раздались два удара колокола, символизирующие два первых взрыва в спортзале 21 год назад.

После этого школьники Беслана запустили в небо над городом 334 белых шара - ровно по числу заложников, погибших в результате теракта в сентябре 2004 года.

Во дворе школы все три дня звучала траурная музыка, был слышен плач около фотографий на стене спортзала. Именно там террористы удерживали более 1,2 тыс. заложников без еды и воды.

В церемонии участвовали родственники погибших, выжившие заложники, школьники, жители Беслана и других городов республики, делегации из разных стран и городов России.

Крестный ход до "Города ангелов"

С территории бывшей школы №1 крестным ходом жители города, родственники погибших, бывшие заложники с портретами жертв теракта направились на мемориальное кладбище "Город ангелов".

Там у "Древа скорби" священнослужители совершили панихиду по невинно убиенным детям, их родителям и учителям, а также по сотрудникам спецназа, погибшим при штурме.

На кладбище в полном молчании, прерывающимся плачем, под звуки метронома зачитали стихотворение "Имена" и в алфавитном порядке перечислили всех погибших. После этого к "Древу скорби" и памятнику погибшим бойцам спецподразделений возложили венки, цветы, бутылки с водой и мягкие игрушки.

Память жертв вместе с гостями и жителями региона почтили в "Городе ангелов" глава Северной Осетии Сергей Меняйло, экс-глава республики Вячеслав Битаров, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, член Совета Федерации Таймураз Мамсуров, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, замгубернатора Запорожской области Роман Батршин.

Вечером свечи памяти зажгутся в окнах домов республики, они будут гореть и во дворе бесланской школы. Там в 2004 году в результате захвата террористами в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, 186 из них - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.