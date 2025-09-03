На Кубани убрали основную массу загрязненного песка

Весь загрязненный выбросами песок в Краснодарском крае вывозится на площадку временного размещения, где он просеивается на специальной установке, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Сегодня основная масса загрязненного в результате разлива нефтепродуктов в 2024 году песка в Краснодарском крае убрана с площадки временного размещения. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минприроды России Александр Козлов.

По словам Козлова, весь загрязненный выбросами песок в Краснодарском крае вывозится на площадку временного размещения, где он просеивается на специальной установке. Полученные отходы вывозятся в специализированные организации для дальнейшей утилизации, на сегодня это свыше 123 тыс. тонн. Эта работа находится под контролем Росприроднадзора и органов прокуратуры. Все факты утилизации в обязательном порядке верифицируются в рамках контрольно-надзорных мероприятий, добавил он.

"На сегодня основная масса загрязненного песка с этой площадки убрана", - отметил Козлов. По его словам, за счет такой работы по деликатной очистке пляжей формируются небольшие партии на площадке временного размещения, которые передают утилизаторам.

Козлов добавил, что вся работа со стороны государства по ликвидации последствий крушения танкеров организована в полном объеме. "В первую очередь, введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Это позволило привлечь дополнительные ресурсы к ликвидации последствий разлива и оперативно решить вопрос с фактическим объемом выбросов. Ситуацию держит на контроле правительственная комиссия, ее возглавляет заместитель председателя правительства Виталий Савельев", - добавил он. В ее состав входят руководство МЧС России, Минприроды, Минтранса, Минфина, Росприроднадзора, Роспротребнадзора и других ведомств.

По словам министра, в Крыму и Севастополе, где выбросы были не такими масштабными, загрязненный песок с пляжей вывозился в режиме реального времени и сразу же передавался на утилизацию. "Новых выбросов там мы уже давно не фиксируем", - добавил он.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 06:00 мск 4 сентября.