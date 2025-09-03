В столице 3 сентября прошло одновременно десять акций

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Участниками десятка памятных акций, прошедших в Москве в День солидарности в борьбе с терроризмом, стали свыше 3 тыс. горожан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Сегодня вся наша страна вспоминает жертв страшных терактов, которые произошли в России. В столице сегодня прошло одновременно десять акций, участвовала молодежь, горожане, волонтеры, родственники тех, кто погиб в страшных терактах, родственники тех, кто спасал людей. Очень много участвует молодежи, приходят сами - и школьники, и студенты", - сказала ТАСС руководитель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Кроме того, отметила она, 2 сентября поздно вечером у памятника Дмитрию Разумовскому в Зеленограде прошла акция "Ангелы Беслана", посвященная 21-й годовщине со дня трагедии в бесланской школе №1. В акции приняли участие представители проекта "Молодежь Москвы", молодогвардейцы, жители Зеленограда - всего более 100 человек. Они выложили фигуру ангела из 334 свечей, что соответствует количеству погибших в теракте.

"Террористы хотят вызвать в нас страх, но мы не боимся, народ сплачивается, становится ближе. Простые горожане все вместе помогают друг другу", - добавила Драгунова.

В пресс-службе комитета уточнили, что памятные митинги в среду прошли по десяти адресам столицы, связанным с трагическими событиями: у Мемориальной доски "Вечная память жертвам террористического акта в театральном центре на Дубровке", на станциях метро "Рижская", "Парк Культуры", "Лубянка", "Автозаводская", в подземном переходе на Пушкинской площади, у взорванных домов на Каширском шоссе и на улице Гурьянова, у гостиницы "Националь" и аэродрома "Тушино". Жители возложили к подножию памятников красные гвоздики и почтили память погибших минутой молчания.