Со стороны Тамани очереди на ручной досмотр нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. 530 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, следует из данных Telegram-канала о ситуациях на подходах к нему. Время ожидания составляет около двух часов.

По состоянию на 15:00 мск в очереди находилось более 1 тыс. машин, скопления наблюдались со стороны Тамани и Керчи.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 530 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сводке на 18:00 мск.

В Telegram-канале уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.