Недавно восстановили водоснабжение в поселках Донецкий и Голубовский, сообщил глава региона

ЛУГАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Федеральные власти делают все возможное для того, чтобы жители Луганской Народной Республики забыли о дефиците воды. Восстанавливаются водоводы, вода приходит в населенные пункты, где ее не было около 10 лет, сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник после посещения вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко одного из поврежденных ВСУ объектов водоснабжения в регионе.

"Обсудили с Сергеем Владиленовичем Кириенко восстановление системы водоснабжения в ЛНР. Федеральная власть делает все возможное, чтобы как можно скорее жители всех населенных пунктов забыли, что такое подача воды по графику. Но наши враги постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру, не желая восстановления мирной жизни в Донбассе. Побывали на одном из объектов, который летом атаковал украинский БПЛА. Теперь зданию необходим ремонт, также нужно менять оборудование. Это требует дополнительных финансовых затрат, а главное - времени", - написал он.

По его словам, сделано многое для стабилизации водоснабжения. Строительство нового водозабора и прокладка водовода в 2022-2023 годах позволили обеспечить централизованным водоснабжением город Кировск. На днях восстановлено водоснабжение в поселках Донецкий и Голубовский, которого там не было почти 10 лет.

В 2024 году Фондом развития территорий построен водовод, по которому вода из восстановленного водозабора транспортируется в Первомайск. Это позволило обеспечить город водой ежедневно. Раньше подача осуществлялась нестабильно - один-два раза в неделю. В перспективе с восстановленного водозабора вода будет подаваться и в населенные пункты Золотое, Горское, Карбонит.