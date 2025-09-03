Военнослужащие проходят в филиале комплекса "Дальневосточный" реабилитацию

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева в ходе рабочей поездки проверила организацию лечения и реабилитации военнослужащих в филиале "Санаторий "Океанский" санаторно-курортного комплекса "Дальневосточный" в ходе рабочей поездки в войска Восточного военного округа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе рабочей поездки в войска Восточного военного округа статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева проверила организацию лечения и реабилитации военнослужащих в филиале "Санаторий "Океанский" санаторно-курортного комплекса "Дальневосточный" в Приморском крае", - отметили в оборонном ведомстве.

Цивилевой доложили, что военнослужащие проходят в санатории реабилитацию методами грязелечения, лечебной физкультуры, аппаратной физиотерапии, спелеотерапии, озонотерапии, гипербарической оксигенации, рефлексотерапии, психотерапии и других.

"Оказание психологической помощи является одним из основных запросов со стороны самих военнослужащих и членов их семей", - указала замглавы Минобороны РФ. Она также поставила руководству санатория задачу развивать направление медико-психологической реабилитации, особенно при работе с военнослужащими, получившими тяжелые ранения.

Кроме того, Цивилева проверила ход капитального ремонта двух спальных корпусов санатория. Она также заслушала доклад заместителя командующего Тихоокеанским флотом по строительству и расквартированию сил (войск) Михаила Плешко о ходе выполнения работ и сроках сдачи корпусов в эксплуатацию.

Заместитель министра обороны также провела рабочее совещание с командованием Тихоокеанского флота и военным комиссаром Приморского края по вопросам обеспечения военнослужащих региона и членов их семей всеми положенными мерами социальной поддержки. "Замглавы российского военного ведомства подчеркнула, что основными задачами является обеспечение военнослужащих всеми положенными государством социальными гарантиями, а также своевременность их предоставления", - отметили в Минобороны.