В МЧС РФ почтили память коллег, погибших в бесланской школе

В результате операции по спасению заложников в 2004 году погибли трое сотрудников ведомства

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Спасатели МЧС России почтили память коллег, которые погибли во время операции по спасению заложников в школе №1 в Беслане в 2004 году. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"В результате операции по спасению заложников погибли трое сотрудников чрезвычайного ведомства: двое спасателей "Центроспаса" Валерий Замараев и Дмитрий Кормилин и инспектор Государственного пожарного надзора Асламбек Бероев", - сообщили в МЧС России.

В подмосковном Жуковском на Быковском мемориальном кладбище сотрудники Центроспаса, а также ветераны отряда - непосредственные участники тех событий 21 год назад почтили память Валерия Замараева и Дмитрия Кормилина, возложив цветы и венки к их могилам.

3 сентября заместитель начальника поисково-спасательной службы отряда "Центроспас" МЧС России Валерий Замараев и начальник водолазного подразделения отряда "Центроспас" МЧС России Дмитрий Кормилин с согласия террористов должны были вынести тела скончавшихся из двора школы, но погибли от рук преступников. Валерию Замараеву посмертно присвоено звание Героя России, а Дмитрий Кормилин стал кавалером Ордена Мужества посмертно. Именами героев-спасателей в Северной Осетии названы две вершины.

Инспектор Государственного пожарного надзора Асламбек Бероев в День знаний должен был провести урок с ребятами, рассказать им о правилах пожарной безопасности. Находившийся при исполнении служебных обязанностей, он не согласился спрятаться за спины людей и одним из первых попал под огонь террористов.

Жертвами трагедии в Беслане стали 334 человека, в том числе 186 детей.