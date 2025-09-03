Омбудсмен Морозова: убийство Парубия показало, что Киев убирает предшественников

Уполномоченный по правам человека в ДНР отметила, что ликвидация экс-спикера Верховной рады стала сигналом того, что антироссийская позиция и услужливость в отношении отдельных государств не залог безопасности на Украине

ДОНЕЦК, 3 сентября. /ТАСС/. Убийство экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия показало, что уничтожение предшественников характерно для установившегося на Украине террористического режима. Такое мнение высказала ТАСС уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Ликвидация Андрея Парубия - это прямое следствие процессов, запущенных в 2014 году на территории Украины преступниками и террористами, узурпировавшими власть в стране, - сказала Морозова. - Система, построенная на крови и терроре, может функционировать только опираясь на эти два компонента. Каждая новая власть в таких условиях будет преследовать и уничтожать власть предыдущую если не из мести, то ради собственной безопасности, не желая повторения уже своих "майданов".

Она добавила, что сам Парубий, помимо организации госпереворота и причастности к убийствам мирных жителей Донбасса, имел непосредственное отношению к "полному уничтожению и разложению всех правозащитных институтов государства", а теперь политические убийства стали "даже не нормой, а правилом украинской внутренней и внешней политики". Этому способствовало отсутствие реакции мирового сообщества на действия Киева. "Данная политика привела к тому, что на Украине практически каждый день происходят чудовищные преступления, убийства, похищения, пытки, запрещаются вера и язык. К сожалению, все обстоятельства говорят о том, что ситуация будет только усугубляться", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, ликвидация Парубия стала сигналом того, что антироссийская позиция и услужливость в отношении отдельных государств не залог безопасности на Украине.

Убийство

Парубий был застрелен 30 августа во Львове. Сотрудники правоохранительных органов не сразу смогли выследить убийцу, который, по информации издания "Страна", тщательно спланировал пути отхода и скрылся, воспользовавшись слепыми зонами камер слежения. В ночь на 1 сентября был задержан подозреваемый - Михаил Сцельников. Суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога, при этом мужчина публично признал вину.

Парубий с февраля по август 2014 года занимал должность секретаря Совбеза, с апреля 2016 по август 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. По данным иностранных экспертов, руководил снайперами, стрелявшими в людей на "майдане". Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года был внесен в санкционный список РФ.