Также по итогам экспедиции на остров Шумшу подготовили документальный фильм "Последний выстрел"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Роспатриотцентр Росмолодежи представил 200 московским школьникам урок, посвященный 80-й годовщине Победы на милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова 3 сентября провела открытый урок для учащихся школы № 1 253 в Москве. Участниками мероприятия стали 200 человек, они узнали об истории финальной битвы Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Отмечено, что цель мероприятия - укрепление исторических основ и патриотических традиций, сохранение правды о решающей роли СССР в победе над нацизмом и милитаристской Японией. В рамках урока была представлена историческая справка.

"Мы видим огромный запрос со стороны молодежи не на парадный, а на подлинный, живой патриотизм. Наш урок памяти построен в формате открытого обсуждения. Молодые люди могут не просто послушать лекцию, а после, в диалоге, размышлять о том, что такое героизм, долг и память сегодня", - отметила Беликова.

Также Роспатриотцентр подготовил по итогам экспедиции на курильский остров Шумшу документальный фильм "Последний выстрел" о подвиге бойцов 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота, боях за Шумшу и о работе современных поисковиков, возвращающих имена павших героев.

3 сентября в России ежегодно отмечается памятная дата - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В этом году в регионах Дальнего Востока России на протяжении всего дня проводятся памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине.