Программа создана в регионе по аналогии с федеральным проектом "Время героев"

ПЕРМЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Региональная кадровая программа "Герои Прикамья", призванная подготовить руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) для работы в региональных органах власти, стартует в Перми 5 сентября. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе прямого эфира на телеканале "Россия-24" и на своих страницах в социальных сетях.

"Программу "Герои Прикамья" мы запускаем 5 сентября. Будем готовить кадровый резерв из ребят-участников СВО, чтобы они вместе с нами управляли регионом. Это будет школа не только для участников, но и для наставников, а я тоже обязательно буду наставником", - сообщил Махонин.

Программа "Герои Прикамья" создана в регионе по аналогии с федеральным проектом "Время героев". Она нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из участников и ветеранов СВО для работы в региональных органах власти и корпоративном секторе. Программа включает образовательную часть с обучением современным методам управления и командной работе, а завершается получением диплома о переподготовке на базе филиала РАНХиГС. Прошедшие школу "Героев Прикамья" смогут стать руководителями государственных органов, органов местного самоуправления и государственных компаний. Программа реализуется в рамках поручения президента России Владимира Путина по расширению программ переобучения для участников СВО.