ЧЕРКЕССК, 3 сентября. /ТАСС/. Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа в Карачаево-Черкесии (КЧР) модернизировали в год 80-летия Победы. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы мы завершили обновление одного из самых значимых для нашего региона мемориала - Музея-памятника защитникам перевалов Кавказа. Современные технологии помогли оживить память о подвигах наших героев, сделать экспозицию более яркой и интересной для каждого посетителя, особенно для молодого поколения", - говорится в сообщении.

В ходе модернизации установлен современный светодиодный экран для показа хроники, фотографий и фильмов, появилась новая качественная аудиосистема, обновлены все витрины, а устаревшие слайды перенесены на интерактивные цифровые носители. "История заговорила с нами на новом языке - языке света, звука и высоких технологий. Наш долг и наша обязанность - хранить память о великом подвиге отцов и дедов. Это наш общий вклад в сохранение правды о войне и наша огромная благодарность защитникам Отечества", - написал Темрезов.

Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа - единственный в Северо-Кавказском федеральном округе архитектурный ансамбль, сочетающий мемориальный комплекс с музейной экспозицией. Монумент построен в 1968 году на трассе, ведущей в курортный поселок Домбай на северной окраине поселка Орджоникидзевский.