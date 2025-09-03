Центр включит в себя спортивный зал, выставочную зону, площадки для проведения лекций, мультимедийный парк "Россия - моя история"

ДОНЕЦК, 3 сентября. /ТАСС/. Здание крупнейшего в России Молодежного центра на территории ДНР готово на 70%, сообщил глава региона Денис Пушилин по итогам визита в регион первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

"К концу года в Донецке появится Молодежный центр - один из крупнейших в России. С первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетили стройплощадку - здание готово уже на 70%", - следует из Telegram-канала Пушилина.

По данным главы региона, центр включит в себя спортивный зал, выставочную зону, площадки для проведения лекций, мультимедийный парк "Россия - моя история".