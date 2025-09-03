Частью экскурсии также стало посещение Итальянского дворца, построенного для Петра I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Первая экскурсия по Кронштадтскому Адмиралтейству - комплексу сооружений конца XVIII века, который является важнейшим градообразующим пространством города, состоялась 3 сентября, передает корреспондент ТАСС. Ее провели для участников культурно-просветительского проекта "Открытый город", который дает возможность побывать на различных объектах культурного наследия, недоступных для массового посещения.

"Сегодня состоялась первая экскурсия по Кронштадтскому Адмиралтейству. Я считаю, что это шаг вперед, потому что видна динамика в этом процессе: долгое время туда никого не допускали, а раз сейчас уже открыли доступ общественности к проведению субботников, сегодня - собственно, для экскурсии, то я надеюсь, в таком духе мы дальше пойдем, и постепенно, когда это будет приведено в порядок окончательно - есть разные проекты, как это использовать, то это будет доступным местом", - рассказала ТАСС главный специалист по организации экскурсионных программ проекта "Открытый город" Татьяна Зарянова.

Первые экскурсанты прогулялись рядом с первым строением Адмиралтейства - Канатным прядильным заводом, где изготавливались канаты и веревки для нужд флота; Сухарным заводом, где выпекали сухари; побывали в одном из Провиантских магазинов, где сохранились, в частности, оригинальные полы XIX века; а также в Лесном сарае, который предназначался для хранения дубового леса. С историей объектов познакомил экскурсовод Роман Шапошник, один из организаторов инициативной группы граждан "Сохранение и возрождение Кронштадтской крепости". "Ценность этих зданий огромна, это подлинная старина, которую мы имеем возможность увидеть", - отметил он.

"Объекты ждут своей реконструкции", - пояснила Зарянова. В силу сложности состояния сооружений проводить экскурсии могут пока только историки Кронштадта, которые имеют отношение к реставрации и восстановлению объектов.

Частью экскурсии также стало посещение Итальянского дворца, построенного для Петра I. С 1764 года здание было передано флоту. В разные годы там располагался Морской кадетский корпус (среди выпускников - адмиралы Фаддей Беллинсгаузен, Михаил Лазарев, Дмитрий Сенявин), Штурманское училище, Техническое училище Морского ведомства, Морское инженерное училище Николая I. В 2011 году западный флигель дворца был передан филиалу Центрального Военно-морского музея "Кронштадтская крепость".

В этом сезоне запланированы несколько экскурсий в Кронштадтское Адмиралтейство - в сентябре и октябре. "Мы (в рамках проекта Открытый город" - прим. ТАСС) провели там два субботника и еще планируем проводить", - добавила Зарянова.

Об Адмиралтействе

Кронштадтское Адмиралтейство основано в 1785 году. Его территория находится внутри Обводного канала и занимает около 20% площади Кронштадта. Более двухсот лет она была недоступной для горожан и туристов.

Комплекс Кронштадтского Адмиралтейства является памятником федерального значения. В настоящее время он находится в ведении Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Ленинградского военного округа. Как отмечается на его сайте, парк имеет цель в сохранении исторического наследия города-порта Кронштадт, развитии его территорий, создании функционального туристического центра для взрослых и детей.

Как ранее отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Кронштадт уже стал новым федеральным туристическим центром, близким по посещаемости к Петергофу и Царскому Селу. Среди его ключевых достопримечательностей - Морской Никольский собор, музейно-исторический парк "Остров фортов", форты, парк "Патриот" Ленинградского военного округа.

О проекте "Открытый город

12 сентября культурно-просветительский проект "Открытый город" празднует девятый день рождения. Сегодня он объединяет 122 тыс. участников и более 320 объектов культурного наследия. "Мероприятия "Открытого города" ежегодно привлекают десятки тысяч участников, а многие гости города планируют визит в Петербург с учетом возможности их посещения. Все это делает проект значимой частью развития туристической привлекательности Северной столицы", - отметили в пресс-службе проекта.

Проект реализуется петербургским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры совместно с комитетом по госконтролю, охране и использованию памятников истории и культуры. Благодаря поддержке правительства Санкт-Петербурга все мероприятия бесплатны для участников.