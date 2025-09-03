Зампред Совета безопасности РФ отметил, что такая работа заслуживает и государственных оценок

РЖЕВ /Тверская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Особо отличившихся поисковиков надо поощрять на государственном уровне. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в беседе с поисковым отрядом "Волонтерская рота" и активистами "Молодой гвардии "Единой России".

Одна из участниц встречи предложила Медведеву поощрять отличившихся поисковиков на партийном уровне. Медведев одобрил это предложение и отметил, что труд поисковиков должен оцениваться и на государственном уровне.

"Такая работа, в общем и целом, заслуживает и государственных оценок. Это тоже важно. Да, у нас, действительно, партия большая, партийная оценка имеет значение в том числе даже для карьеры человека, что само по себе неплохо. Но и государственные оценки тоже нужны, и благодарности, и другие [поощрения]. Поэтому наиболее отличившихся наших поисковиков, вот тех, кто уже долго этим занимается и достиг выдающихся результатов, мне кажется, можно подавать и на государственные награды", - заявил Медведев.