МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Филиал Московского музея современного искусства будет открыт в Курске при поддержке правительства Москвы. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам подписания соглашения между регионом и властями столицы.

"В частности, сумели продвинуться в вопросе создания в Курске филиала Московского музея современного искусства, который возглавляет президент Российской академии художества Василий Церетели. Он был в Курске, мы подобрали примерно локацию, где сможет развернуться [музей]", - сказал он.

По словам врио губернатора, для региона открытие филиала очень важно. "Курск является одним из лидеров по числу торговых центров, но по количеству культурных институций: музеев, театров, мы не можем похвастаться таким количеством", - отметил Хинштейн, добавив, что у региона огромное наследие в этой части.