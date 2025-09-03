В частности, воду доставили в Донецк, Макеевку, Енакиево, Горняк, Курахово, отдаленные населенные пункты Волновахского муниципалитета, сообщил глава республики

ДОНЕЦК, 3 сентября. /ТАСС/. Почти 180 литров воды в августе доставили населению ДНР волонтеры Народного фронта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"С первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко поблагодарили волонтеров Народного фронта, "Молодой гвардии" Единой России, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Движения первых, штаба "Мы вместе" за помощь жителям региона, прежде всего, с доставкой воды. Только за август волонтеры Народного фронта передали более 178 тысяч литров питьевой воды адресно", - следует из Telegram-канала Пушилина.

В частности, воду доставили в Донецк, Макеевку, Енакиево, Горняк, Курахово, отдаленные населенные пункты Волновахского муниципалитета, в пункты временного размещения, в школы, сады, больницы, а также в храмы - для помощи людям через приходы.