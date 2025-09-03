По состоянию на 15:00 мск в очереди со стороны Тамани и Керчи находилось более 1 тыс. машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Очередь на проезд по Крымскому мосту ликвидирована, сообщается в Telegram-канале о ситуациях на подходах к нему.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сводке на 20:00 мск.

По состоянию на 15:00 мск в очереди со стороны Тамани и Керчи находилось более 1 тыс. машин. К 18:00 мск очередь сократилась до 530 автомобилей, скопления наблюдались только со стороны Керчи, время ожидания составляло около двух часов.