В Москве объявили победителей "Первого кубка нейроконтента"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Победителем спецпроекта "Первый кубок нейроконтента" президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ) стала команда из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба РСВ.

Ранее сообщалось, что в Москве на базе Кибердома открылся проект РСВ и Института развития интернета (ИРИ), направленный на поддержку специалистов, создающих с помощью нейросетей актуальный контент для государственных и коммерческих структур.

"Дизайнеры, разработчики и независимые авторы, которые используют искусственный интеллект для формирования инновационного и социально значимого контента, смогли создать уникальные проекты, обменяться опытом с экспертами индустрии и побороться за кубок нейроконтента. Победителем стала команда "Клевер" из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Кубок победителям вручил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич. "Очень значимо, что организацией, которая проводит "Первый кубок нейроконтента", является президентская платформа "Россия - страна возможностей", наблюдательный совет которой возглавляет лично глава государства. Сегодня мы увидели, что потенциал проекта большой: очень много людей занимается созданием контента с помощью ИИ, знают этот инструментарий, владеют им - это воодушевляет, и, конечно, мы будем это поддерживать", - отметил он.

Участники кубка - специалисты из различных областей, у которых есть базовые навыки работы с нейросетями и монтажа видео, а также знания специальных программ и опыт в медиа, подтвержденный портфолио. По результатам оценки 272 портфолио из 57 регионов до очного хакатона дошли только 53 участника, которые объединились в 17 творческих команд.

"Сегодня невозможно развиваться в медиаиндустрии и не заниматься технологиями: хотим мы того или нет, в ближайшем будущем контент будет создаваться и распространяться с помощью ИИ. Но технологии не должны, да пока и не могут заменить собой человеческий талант. В любом контенте, созданном с помощью ИИ, главным останется человек, автор, который задает то, что получится в результате - сценарист, дизайнер, художник", - приводятся слова генерального директора ИРИ Алексея Гореславского.

По итогам хакатона участники получили памятные призы, а команда, отмеченная жюри, как самая оригинальная, - кубок нейроконтента и контракт с АНО "Развитие технологий искусственного интеллекта" на производство социально значимого контента на сумму 500 тыс. рублей.

Следующий кубок нейроконтента пройдет на II Международном симпозиуме "Создавая будущее" в Национальном центре "Россия" в начале октября 2025 года.