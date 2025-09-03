В Центральном музее ВС РФ в Москве выставили разминированный ноутбук из ДНР

Представлены коптер, который обследовал ноутбук, сам ноутбук, который был приманкой, мина-ловушка, которая была под ним, и конфеты, как это было на месте происшествия, отметил организатор экспозиции, военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Центральный музей Вооруженных сил РФ в среду открыл экспозицию, на которой представлен некогда заминированный ноутбук из Волновахского района Донецкой Народной Республики, его рядом с конфетами оставили на остановке летом 2025 года с целью навредить детям. Экспонат служит свидетельством террористических методов Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС организатор экспозиции, военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

"Эта экспозиция посвящена взрывоопасному предмету: это заминированный ноутбук и пакет с батончиками. Она должна была привлечь детей, пострадавшими должны были оказаться дети или подростки. Представлены коптер, который обследовал ноутбук, сам ноутбук, который был приманкой, мина-ловушка, которая была под ним, и конфеты, как это было на месте происшествия", - сказал он.

Он уточнил, что обнаружили ноутбук и конфеты мирные жители на остановке в конце лета 2025 года в Волновахском районе ДНР. Вопреки задумке злоумышленника, они обратились за помощью. Сперва находку осмотрели при помощи квадрокоптера с магнитом, а после - выдернули мину из-под ноутбука саперным крюком, что привело к ее детонации. Если бы технику поднял ребенок, то получил бы тяжелые травмы рук и ног.

Как отмечает Гагин, данная находка свидетельствует о "террористических методах" украинских диверсионно-разведывательных групп и показывает, как маскируют взрывоопасные предметы силовики киевского режима.