Депутаты отметили, что сейчас производитель и продавец пользуется собственными документами для подтверждения гарантии, из-за чего потребитель "нередко остается без четкой информации о том, что именно гарантируется и на какой срок"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Владимир Плякин и Антон Ткачев направили письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением установить единый стандарт гарантийного талона с поддержкой цифровых технологий. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сейчас производитель и продавец пользуется собственными документами для подтверждения гарантии, из-за чего потребитель "нередко остается без четкой информации о том, что именно гарантируется и на какой срок".

"Для решения указанной проблемы представляется целесообразным ввести единый стандарт гарантийного талона и обеспечить право граждан на электронные документы, включающие информацию о гарантийном талоне. Необходимо утвердить единый образец гарантийного талона для всех категорий товаров", - указано в письме.

По словам авторов запроса, в таком документе должны указываться ключевые сведения о товаре, информация о гарантийном сроке, перечень частей или компонентов товара, на которые распространяется гарантия, наименование организации, отвечающей за выполнение гарантийных обязательств, с указанием актуальных контактов, а также подробный порядок обращения за ремонтом и условия бесплатного обслуживания.

Кроме того, предлагается предусмотреть возможность размещать на гарантийном талоне QR-код для доступа покупателя к расширенной информации. "Сканируя QR-код, потребитель сможет перейти на специальную веб-страницу с подробной расшифровкой условий гарантии. В эпоху цифровизации такое нововведение сделает пользование правами более удобным: электронные документы не потеряются со временем и всегда будут под рукой", - считают парламентарии.