Новая экспозиция - фронтовая летопись войны в лицах и военных судьбах красноармейцев, отметили в пресс-службе музея

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Музей Победы дополнил масштабную историко-мультимедийную экспозицию "Путь к Победе", которая открылась 5 мая 2025 года в Музее победы на Поклонной горе в Москве, новыми раритетами, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Мультимедийная экспозиция "Путь к Победе" создана Музеем Победы при поддержке правительства Москвы к 80-летию победоносного окончания Великой Отечественной войны.

"Новая музейная экспозиция - это настоящая фронтовая летопись войны в лицах и военных судьбах красноармейцев. Проект наглядно демонстрирует, что в каждом из 1 418 дней войны были яркие примеры отваги и мужества", - говорится в сообщении.

В начале сентября экспозицию пополнили около 10 предметов. Так, среди новых экспонатов - банкнота-талисман Героя Советского Союза Виталия Сорокина, пробитая пулей в бою, фронтовой блокнот с личными стихами лейтенанта Алексея Ильина, шапка-кубанка кавалериста Ивана Сыча, подаренная ему командиром Львом Доватором. Из Смоленской области поступила фляга времен Первой мировой, найденная рядом с останками красноармейца Сергея Петрова, - на ней выбиты фамилии двух поколений солдат как символ преемственности воинской чести.

В пресс-службе музея напомнили, что экспозиция "Путь к Победе" размещена на площади около 4,5 тыс. кв. м и создана с использованием технологий AR и проекций. В рамках проекта "Реликвии Победы" посетителям представлены уникальные предметы, переданные более чем 100 музеями России и Белоруссии, в том числе школьными и региональными. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и, по словам организаторов, продолжит расширяться. Также свои реликвии предоставили музеи из Ростовской области, Татарстана, Якутии и других регионов.

ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.