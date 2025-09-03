В регионе также ввели запрет на распространение данных о местах и последствиях атак, отметил его глава Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Белгородской области запретили публикацию информации, связанной с работой военных и местами их дислокации, а также с гражданской инфраструктурой и ее охраной, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Кроме того, вводится ограничение на распространение данных о местах и последствиях атак из неофициальных источников.

"Так, на этот период [до 1 октября] вводится ограничение на распространение гражданами в публичном пространстве, в том числе в интернете, любой информации, связанной с работой военных, местами их дислокации, используемым оборудованием и вооружением, а также с гражданской инфраструктурой - объектами связи, промышленностью, топливно-энергетическим комплексом, мостами и другими критически важными объектами и их охраной. Мы все с вами, живущие в Белгородской области, прекрасно знаем эти ограничения и их обоснованность. <…> Вторая часть ограничения, вводимого оперативным штабом, касается распространения в публичном пространстве информации о местах и последствиях атак, полученной из неофициальных источников", - написал он.

Гладков пояснил, что разрешается распространять только ту информацию, которую опубликовали у себя официальные представители органов власти, штаба КТО, правоохранительные и силовые структуры.

"В случае неисполнения данных решений будут применяться меры административной ответственности. Хотел бы попросить с большой ответственностью отнестись к этому решению", - подчеркнул он.

Гладков отметил, что это вопрос безопасности жителей, соблюдение требования продиктовано условиями жизни в прифронтовом регионе.