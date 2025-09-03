Награду вручил помощник президента РФ, председатель - первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Православная энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла стала победителем 26-го сезона ежегодного национального конкурса "Книга года", передает корреспондент ТАСС. Награду вручил помощник президента РФ, председатель - первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский в "Электротеатре "Станиславский" в день открытия 38-й Московской международной книжной ярмарки.

"Книга года" - это крайне авторитетная награда, за которую сражаются разные издательства с высокой репутацией. <…> Победителем в этом году стала Православная энциклопедия", - объявил Мединский.

Член коллегии Министерства культуры РФ и президент Российского книжного союза Сергей Степашин вручил подполковнику Росгвардии, политическому деятелю и писателю Захару Прилепину награду в номинации "Проза года" за его роман о Степане Разине "Тума". "Я знаю, к Прилепину относятся по-разному, но хочу подчеркнуть, что он честный, порядочный человек, а также замечательный писатель. <…> Вы знаете, "Тума" - это один из самых сложных, с моей точки зрения, для прочтения и осмысления романов", - сказал Степашин.

Руководитель Московского театра поэтов, заслуженный деятель искусств РФ, поэт Влад Маленко взял награду в номинации "Поэзия года". Ее вручил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

Победу в номинации "Детям XXI века" одержала книга "Иван царевич и серый волк" издательства "Лорета". Победителя объявила генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ольга Галактионова. Режиссер и кинодраматург Владимир Грамматиков в свою очередь наградил Элину Стоянову и Надежду Потапову за лучшее произведение в номинации "Поколение некст". Им стала книга "Расплетая ДНК: увлекательный путеводитель по генетике".

Серия книг помощника президента РФ Владимира Мединского "Рассказы из русской истории", а также "Легенды студии "Союзмультфильм": творческое объединение "Экран": история телеанимации от Леопольда до пластилиновой вороны" получили награду Humanitas. Ее вручил директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак.

Другие номинации

Лучшей книгой non-fiction признана книга "Автобусы. Каталог коллекции музея транспорта Москвы", а также "Центральный полигон. Новая Земля: история, события, люди". Приз вручил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.

Кроме того, лучшей "Art-книгой" назван "Путеводитель по русской живописи" в трех книгах. Его авторами являются Дмитрий, Владимир и Андрей Сарабьяновы. Вскрыл конверт с именами победителей генеральный директор "Росизо", российский публицист и куратор Иван Лыкошин.

В номинации "Искусство книгопечатания" был отмечен "Каталог граммофонных пластинок конца XIX - середины XX века" коллекции С. Н. Капустиной. Работа "Время кин-дза-дзы" Юрия Роста отмечена в номинации "Электронные издания и аудиокниги". Серия "Русская Реконкиста" победила в номинации "Герои нашего времени".

Национальный конкурс "Книга года" с 2021 года проходит под эгидой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Мероприятие призвано поддерживать отечественных книгоиздателей, поощрять образцы книжного искусства и полиграфии, а также пропагандировать чтение.