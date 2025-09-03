После этого ветераны боевых действий смогут работать на государственной службе

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Первая программа реабилитации для казаков после участия в специальной военной операции будет проводиться на базе медицинского центра "Решма" ФМБА России. Ожидается, что после реабилитации ветераны боевых действий смогут работать на государственной службе или заниматься гражданской помощью, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

Уточняется, что 3 сентября состоялось торжественное открытие программы. "Благодаря мужеству, самоотверженности и силе духа, проявленные на специальной военной операции, вы внесли вклад в укрепление мощи нашей страны. Важно, что подвиг современного казачества золотыми буквами вписан в страницы отечественной истории, изучается подрастающим поколением, является для него примером патриотизма и беззаветного служения Родины. Надеюсь, что насыщенная программа укрепит здоровье, приумножит ваш опыт, знания и навыки для последующего применения на государственной службе и гражданской помощи во благо России", - цитирует пресс-служба слова помощника президента РФ, председателя Совета при президенте России по делам казачества Дмитрия Миронова.

Также сообщается, что в рамках церемонии открытия состоялось награждение отличившихся казаков. Они были удостоены медалей Всероссийского казачьего общества "Казачья доблесть", которые вручил всероссийский атаман Виталий Кузнецов.

"Мы проводим такое мероприятие впервые. Для вас, для ваших семей, для вашего здоровья, для будущего. Это стало возможным благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, нашему верховному командующему, и это решение было принято, и впервые мы проводим реабилитацию здесь именно для казаков, участников специальной военной операции. От себя лично хотел бы вас поблагодарить за тот огромный вклад в защиту нашей Родины", - приводятся в сообщении его слова.

В будущем программа может быть распространена на другие медицинские учреждения, сообщает пресс-служба со ссылкой на руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, в этом агентство окажет поддержку. "Разнообразные формы и программы реабилитации участников специальной военной операции уже реализуются. В том числе нашими партнерами, и их актуальность возрастает с каждым днем", - цитирует пресс-служба его слова.

Ранее атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов сообщал, что на передовой сейчас находятся более 19 тыс. казаков единовременно, создано 27 боевых добровольческих казачьих подразделений. Более 46 тыс. казаков уже приняли участие в специальной военной операции.