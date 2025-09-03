На Арбате в центре Москвы открыли фотовыставку о программе КРТ

Экспозиция будет открыта для бесплатного посещения до 30 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Департамент градостроительной политики Москвы организовал уличную фотовыставку, посвященную программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил руководитель ведомства Владислав Овчинский.

Экспозиция "КРТ: Вы влюбитесь в эти районы по-новому!" приурочена к празднованию Дня города и пятилетию программы КРТ. Выставка демонстрирует, как бывшие промышленные зоны и неэффективно используемые территории превращают в современные кварталы, бизнес-центры и общественные пространства; посетители смогут увидеть проекты преобразования знаковых территорий "Октябрьское Поле", "Серп и Молот", "Братеево" и других.

"Выставка на Арбате - не просто рассказ о достижениях градостроительной политики Москвы, а возможность для каждого жителя увидеть, как меняется город. Программа КРТ за пять лет доказала свою эффективность: вместо заброшенных промзон появляются современные районы с развитой инфраструктурой, зелеными зонами и социальными объектами. Мы создаем город, ориентированный на будущее, в котором комфортно жить, работать и развиваться", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Экспозиция будет открыта для бесплатного посещения до 30 сентября по адресу: ул. Арбат, д.23. Выставка предлагает посетителям проследить, как реализация программы КРТ меняет облик столицы, создавая новые точки притяжения и улучшая качество городской среды.

Всего в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га. В рамках программы в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства, которые интегрируют в общегородскую ткань.