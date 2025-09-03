Авторы сериала по "Москва слезам не верит" поддержат ветеранов кино через фонд Михалкова

Режиссеры новой картины - Ольга Долматовская и Жора Крыжовников

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Создатели сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается" направят средства в помощь ветеранам кино через благотворительный фонд социальной поддержки и содействия культурно-нравственному развитию общества "12" Никиты Михалкова. Об этом сообщил на премьере сериала в Москве продюсер сериала, генеральный продюсер "НМГ студии" Федор Бондарчук.

По словам Бондарчука, создатели проекта рассчитывают, что премьера, да и весь сериал "Москва слезам не верит. Все только начинается" станут не только большим событием в кинематографическом году страны, но и привлекут новую волну зрителей, которые заинтересуются классикой советского и российского кино, и теми людьми, которые это кино создавали.

"И нам бы очень хотелось конвертировать это внимание в адресную поддержку этих людей. Мы приняли решение часть рекламного бюджета направить в помощь ветеранам кино через Фонд "12" Никиты Сергеевича Михалкова. Никита Сергеевич давно и системно занимается этим вопросом, и мы очень рады и счастливы быть частью этого движения", - сказал он.

Михалков в своем видеообращении, которое показали на премьере, отметил, что рассказы о том, что молодежь не хочет смотреть классику и не интересуется ей, - это неправда. "Просто дело в том, что когда молодежь не интересуется, значит, она, эта классика, не доведена до чувства этой молодежи, до ее сознания. И язык, которым разговаривают со зрителем, он имеет огромное значение", - добавил он.

Премьера сериала по мотивам фильма "Москва слезам не верит" прошла в московском киноцентре "Октябрь". Режиссеры новой картины - Ольга Долматовская и Жора Крыжовников.

Сериал "Москва слезам не верит. Все только начинается" - это переосмысление культовой мелодрамы Владимира Меньшова 1979 года, получившей "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В центре сюжета - история трех подруг, которые в начале 2000-х приезжают в Москву в поисках любви и счастья. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru 4 сентября.