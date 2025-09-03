Более 3,2 тыс. флагов и декоративных конструкций украсят Москву ко Дню города

Ключевым элементом концепции станет слово "Москва" и цифра "878", отметил заммэра города Петр Бирюков

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который отметят 13-14 сентября. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков.

"В общей сложности установим свыше 3,2 тыс. флагов и декоративных конструкций, они украсят главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции станет слово "Москва" и цифра "878" - именно столько лет исполняется в этом году российской столице", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что традиционно элементы установят в пешеходных зонах, на парковых территориях и вылетных магистралях. Флаговыми конструкциями украсят знаковые городские объекты, в том числе Поклонную гору и Тверскую улицу.

Зоны отдыха с цветами и качелями появятся в Парке Яуза, у южного входа станции метро "Динамо", на Ходынском поле, Центральной площади и площади Юности в Зеленограде, в ряде парков. В музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское" и в парке "Фили" установят конструкции из флагов, напоминающие воздушные шары.

"На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместят более 600 поздравительных плакатов. Архитектурно-художественная подсветка зданий 13 и 14 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы будут использованы повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.