Ребенок приезжал в столицу КНР на лечение

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Больной раком ребенок вместе с усиленной бригадой российских медиков вылетел из Пекина в Россию, его состояние на момент вылета оценивалось как стабильное. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Президент РФ Владимир Путин предоставил борт спецотряда "Россия" для транспортировки тяжелобольного мальчика в РФ во время своего визита в Китай. Ранее россиянка привезла в Поднебесную на лечение маленького сына, болеющего раком. Однако его состояние ухудшилось, поэтому возникла необходимость перевозки обратно в Россию. Мама ребенка обратилась за помощью в посольство, а посол доложил о ситуации президенту.

"В Пекин для сопровождения мальчика была направлена усиленная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф - опытный анестезиолог-реаниматолог и фельдшеры со всем необходимым оборудованием, в том числе для кислородной поддержки. На момент вылета состояние ребенка стабильное, самолет уже на пути в Москву", - сообщил Кузнецов. По его словам, по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко пациента госпитализируют на лечение в одно из ведущих федеральных детских учреждений.