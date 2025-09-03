В Израиле показали фильм о героях Второй мировой войны с "оживленными" фото

Показу предшествовала лития по погибшим, отслуженная в храме Русской духовной миссии

ИЕРУСАЛИМ, 3 сентября. /ТАСС/. Русский дом в Израиле совместно с российским посольством представил документальный фильм "Живые" о советских воинах, созданный с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) для "оживления" архивных фотографий. Его показ состоялся в стенах Русской духовной миссии (РДМ) в Иерусалиме и был приурочен к 80-летию окончания Второй мировой войны, передает корреспондент ТАСС.

Показу предшествовала лития по погибшим в годы Второй мировой, отслуженная в храме РДМ. Затем струнный квартет с участием музыкантов из Симфонического оркестра Иерусалима и Камерного оркестра Израиля исполнили фрагменты произведений Моцарта, Шостаковича и Пьяццоллы. Перед показом каждый гость получил репродукции подлинных писем фронтовиков времен Второй мировой войны.

Фильм "Живые" состоит из череды повествований о советских воинах, сражавшихся в битвах Второй мировой войны с немецко-фашистскими захватчиками. Его героями стали русские и еврейские солдаты, рассказы о которых создателям передали их потомки, проживающие в Израиле. Многие из них присутствовали в этот вечер на премьере. В основу визуального ряда легли архивные фотографии, предоставленные родственниками героев: современные ИИ-технологии позволили "оживить" фотографические образы 80-летней давности и создать из небольших фотокарточек полноценные анимированные сюжеты.

"Мы отдаем дань памяти и уважения тем, кто сделал эту Победу возможной, а нестандартный подход и не совсем обычные технологии, которые мы использовали при создании проекта, лишь иллюстрируют историю о "вечно живых", - рассказала директор Русского дома в Израиле Диана Магад.

Гостями памятного вечера стали посол РФ в Израиле Анатолий Викторов и посол Белоруссии Юрий Ярошевич, которые сами принимали участие в подготовке фильма. Среди гостей также были дипломаты ряда дружественных стран, представители ветеранских организаций, израильские общественные деятели.