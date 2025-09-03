Акция состоялась в сквере у драмтеатра

МАРИУПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Концерт-реквием, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошел в сквере у Мариупольского драмтеатра в ДНР, передает корреспондент ТАСС.

Акция состоялась в сквере у театра. В сопровождении ансамбля солистов хора инженерных войск РФ была исполнена песня "Жить", сопровождавшаяся театрализованной постановкой с участием детей. Участвовали ребята разного возраста, некоторые из них показали свои спортивные таланты - кто-то чеканил меч, другие делали акробатические трюки. Такая активность символизировала, кем бы могли стать погибшие при терактах дети, если бы остались живы. В завершение участники постановки вышли на сцену со свечами в руках.

"На молодежном форуме Народной дружины [ДНР] появилась такая, как маленькая искорка, идея - не сделать ли нам 3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом мероприятие, которое будет посвящено жертвам, которые погибли от террористов, - сказал ТАСС режиссер-постановщик Мариупольского драмтеатра Виталий Юсупов. - Сама идея складывается из того, кем мог бы стать человек, если бы у него не отняли жизнь".

В рамках мероприятия была представлена фотовыставка о терактах в России. Мероприятие объединило десятки людей, пришедших отдать дань памяти погибшим.

3 сентября ежегодно с 2005 года в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата установлена в связи с трагическими событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года, когда в результате захвата школы террористами погибли 334 человека, в основном женщины и дети.