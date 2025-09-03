Один из авторов инициативы, депутат Ярослав Нилов, отметил, что идея получила поддержку в Российской академии наук и Министерстве науки и высшего образования

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты парламента межфракционный законопроект об установлении памятной даты 28 января - Дня отечественной истории. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Среди авторов инициативы председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 1 закона "О днях воинской славы и памятных датах России", согласно которым предлагается установить Всероссийский день отечественной истории 28 января - в день рождения выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского.

Как отмечается в пояснительной записке, в рамках Дня отечественной истории предлагается проводить научные конференции и круглые столы, исторические диктанты и олимпиады, организовывать показы исторических фильмов и театральных постановок, а также уроки в образовательных организациях и вузах, посвященные данной памятной дате.

"Сегодня мы наблюдаем многочисленные внешние и отчасти внутренние попытки переписать историю, сфальсифицировать очевидные факты, посеять зерно сомнения в сознании и мировоззрении нового поколения, раскрошить монолит уверенности общества в величии прошлого нашей страны. И наша общая задача - сохранить историческую память, противостоять любым нападкам и заведомо лживым тезисам-методичкам", - сказал ТАСС Нилов.

Депутат отметил, что новая памятная дата символизирует необходимость бережного отношения к отечественной истории, изучения и почитания прошлого, без понимания и осознания которого невозможно построить будущее. "Инициатива получила поддержку, в частности, Российской академии наук и Минобрнауки России", - добавил депутат.

"Государство должно не только помнить свою историю, но и создавать условия для того, чтобы эта память становилась частью жизни общества. День отечественной истории поможет в этом и станет важным символом национального единства", - сказал ТАСС Гусев. По его мнению, учреждение новой памятной даты позволит повысить историческую грамотность граждан, укрепить уважение к прошлому и сформировать чувство сопричастности к судьбе страны.