ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Документальный фильм "Один. Поле. Воин", посвященный рядовому Закарье Алиеву, который на запорожском направлении в течение почти трех недель в одиночку оборонял захваченный у Вооруженных сил Украины (ВСУ) опорный пункт, откроет фестиваль документального кино "RT. Док: время наших героев" в Челябинске 4 сентября. Посмотреть этот и другие фильмы можно будет бесплатно, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Билеты на Международный фестиваль документального кино "RT. Док: время наших героев" в Челябинске будут бесплатными все дни проведения, но зрителям нужно пройти регистрацию на ресурсе фестиваля. Откроет показы фильм документалистов Артема Сомова и Руслана Гусарова "Один. Поле. Воин", - сказал собеседник агентства.

В ноябре 2024 года со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова сообщалось, что сапер-разведчик Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки националистов на одном из направлений Запорожского фронта. После успешного штурма вражеского опорного пункта Закарья остался один на позиции, без еды и воды, питаясь одним найденным луком, он удерживал опорный пункт. Позже сапера заметили российские военнослужащие. Следуя за нашими дронами, Закарья прошел через минное поле и вернулся к своим.

С 4 по 6 сентября в Челябинской области состоится Международный фестиваль документального кино "RT. Док: время наших героев", где в параллельной программе будет представлен уникальный проект массовых показов VR-фильмов о войне в Донбассе. В основную программу фестиваля войдут 14 лент о Донбассе (три ленты будут показывать впервые). Фестиваль будет проходить в Государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова, также показы фильмов коллекции фестиваля пройдут по всей области. Мероприятие организовано при личной поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

О фестивале

Международный фестиваль "RT. Док: время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма - пронзительная история, где за каждым кадром стоит человеческая судьба. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов, это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "Спас" и независимых авторов, в том числе зарубежных.

На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран. Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах. В Москве фестиваль состоялся четыре раза. Зрительский интерес был настолько высок, что фестиваль отправился и в регионы, он прошел в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале и Костроме.