Для этого будут использоваться компактные носимые персональные устройства, подключенные к госсистеме "Эра-ГЛОНАСС"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. В Мордовии готовятся запустить пилотный проект оповещения о чрезвычайных ситуациях с помощью компактных носимых персональных устройств, например браслетов с подключением к госсистеме "Эра-ГЛОНАСС" для инвалидов и ветеранов СВО. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

"Пока преждевременно говорить о запуске промышленного проекта "Социальной ГЛОНАСС", пока мы находимся на стадии подготовки пилотов. Сейчас в проработке пилот в Мордовии. В целом в проект этот верим, и наши коллеги из министерств тоже считают, что более чем логично тот опыт, который у нас есть в аварийном оповещении на транспорте на базе госинформсистемы "Эра-ГЛОНАСС" по передаче экстренных вызовов перенести на экстренные кнопки SOS, индивидуальные. То есть механика в части IT и телеком та же самая", - сказал он.

Как пояснил Райкевич, это будут индивидуальные устройства отечественного производства. "Это могут быть браслеты, кулоны, колонки. Это предстоит в рамках экспериментов пилотов определить, какие будут девайсы. Мы планируем начать в этом году как минимум один [пилот], и в ходе которого мы определим, какие будут устройства, насколько они действительно полезны", - уточнил он.

По словам Райкевича, не должно быть допущено ситуации, когда государство закупит устройства, а пенсионеры и люди с ограниченными физическими возможностями "просто их положат где-нибудь и не будут эксплуатировать".

"Это должна быть очевидная польза. Как только мы сами в этом убедимся и докажем регулятору, правительству, министерству, тогда это уже будет иметь перспективу внедрения в промышленность", - отметил глава АО "ГЛОНАСС", добавив, что "Социальная ГЛОНАСС" должна реализовываться бесплатно для нуждающихся в помощи людей.

