Заполнение систем теплоснабжения ДНР не приведет к сокращению подачи воды

Для бесперебойной работы котельных дополнительно вырыли водные скважины, сообщил врио премьер-министра республики Андрей Чертков

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Подготовка системы отопления к осенне-зимнему периоду не скажется на графике подачи воды абонентам ДНР, где наблюдается водный кризис, сообщил врио премьер-министра республики Андрей Чертков.

"Среди вопросов, поступающих в мой чат-бот в последнее время, часто встречается такой: не будут ли сокращать график подачи воды в связи с наполнением отопительных систем? Отвечаю - не будут, - написал он в Telegram-канале. - Несмотря на острый дефицит воды в регионе, подготовка к предстоящему отопительному сезону идет по утвержденному главой республики графику".

Он добавил, что для бесперебойной работы котельных дополнительно вырыли водные скважины. На сегодня в стадии технической готовности находится 821 котельная, на объектах теплоснабжения ведутся ремонты для минимизации водопотерь.

"Глава республики и региональное правительство контролируют ход ремонтных работ в режиме реального времени, чтобы максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и войти в отопительный сезон своевременно и в полном объеме", - заключил Чертков.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% от нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют меры по выходу из водного кризиса.