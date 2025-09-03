Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостанавливали. Об этом сообщалось в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорилось в сообщении. Также рекомендовалось сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности для всех, кто находится на мосту или в зоне досмотра.

Позже, в 01:01 мск, в Telegram-канале объявили о возобновлении движения.

В новость внесены изменения (01:15 мск) - добавлена информация о возобновлении движения.