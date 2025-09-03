На рынке труда очень скоро окажется достаточно компактное поколение рожденных в начале нулевых, а на пенсию по возрасту или здоровью выходит более многочисленное поколение 60-х годов рождения, сообщила глава рейтингового агентства

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Безработица в России продолжит оставаться крайне низкой в ближайшие годы даже при широком внедрении искусственного интеллекта. Таким мнением в интервью с ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) поделилась глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.

"Локальное снижение напряженности не отменяет демографических факторов. На рынке труда очень скоро окажется достаточно компактное поколение рожденных в начале нулевых, а на пенсию по возрасту или здоровью выходит более многочисленное поколение 60-х годов рождения. Также снижается приток мигрантов. В ближайшие годы, даже при гипотетических последствиях внедрения искусственного интеллекта, безработица останется крайне низкой - фактически будет полная занятость", - сказал она.

При этом глава "Эксперт РА" отметила, что в агентстве видят весьма серьезную структурную безработицу. Ряд отраслей испытывает нехватку квалифицированных специалистов. В то же время из-за сокращения экономического роста другие отрасли демонстрируют спад, что сказывается на занятости в них.

"Например, некоторые предприятия автопрома уже перешли на урезанные производственные графики, и, если ситуация не выровняется, возможны сокращения, а рынок труда пополнится новыми узкопрофильными работниками. Вчерашний сборщик на конвейере в короткие сроки не станет электриком и тем более - медработником, из-за чего на рынке труда могут возникать новые дисбалансы", - пояснила Чекурова.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 10:00 мск.